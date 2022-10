Zurkowski non si vede mai in viola? Il tecnico della Polonia non lo molla: il centrocampista si giocherà un posto al Mondiale

La nazionale della Polonia ha diramato le pre-convocazioni per il Mondiale di Qatar che prenderà il via il prossimo 20 novembre. La lista è formata da 47 giocatori, in attesa di essere scremata per le convocazioni ufficiali. Gli “italiani” presenti al momento sono ben tredici.

Tra di essi figura il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski. Il classe ’97 è tenuto in grande considerazione dal tecnico Michniewicz, che da tempo lo segue, avendolo avuto anche nell’Under 21. Nonostante l’inesistente spazio in viola, Il calciatore ex Gornik avrà la chance di volare in Qatar. Tra i portieri presente l’ex viola Dragowski.