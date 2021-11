Zurkowski on fire: la Fiorentina lo monitora per il futuro

Negli ultimi anni, l’Empoli è stata una fucina incredibile di talenti. Il prossimo potrebbe essere Szymon Zurkowski, centrocampista polacco di proprietà della Fiorentina che sotto la guida di Aurelio Andreazzoli sta completando tutti gli step per diventare una mezzala di livello.

Il classe ’97 è stato acquistato da Pantaleo Corvino nel gennaio del 2019 per 4,5 milioni di euro. Arrivato in riva all’Arno soltanto l’estate dopo, Zurkowski è stato ceduto in prestito proprio all’Empoli nel successivo mercato invernale. Il motivo è presto detto: con la maglia della Fiorentina aveva giocato appena due partite nel girone d’andata.

Nei successivi diciotto mesi all’Empoli è cresciuto molto, contribuendo alla promozione della squadra allenata da Dionisi con venticinque presenze e due gol. Così, in estate, la Fiorentina ha deciso di cederlo nuovamente in prestito al club toscano. Pur essendo cambiato l’allenatore (da Dionisi ad Andreazzoli) le prestazioni di Zurkowski sono state sempre positive.

Alla prima vera stagione in A, il polacco ha giocato undici partite su dodici: cinque dal 1’, sei subentrando dalla panchina. Nelle ultime due partite è risultato decisivo per la vittoria dell’Empoli. In 41’ complessivi ha prima segnato il gol vittoria contro il Sassuolo, poi contro il Genoa ha servito l’assist per il pareggio e segnato la rete del momentaneo 2-1.

La Fiorentina, come dimostra la presenza di Barone e Pradè al Castellani (LEGGI QUI) venerdì scorso, lo monitora da vicino e nella prossima stagione – in base alle prestazioni del polacco ma anche al futuro degli attuali centrocampisti in rosa – potrebbe decidere aggregarlo alla rosa di Italiano.