Zurkowski si allena in gruppo con la Polonia e il CT lo avverte in vista dell’amichevole contro il Cile

Domani la Polonia scenderà in campo contro il Cile per un’amichevole in vista del Mondiale in Qatar. Il centrocampista della Fiorentina Zurkowski, dopo non essere stato convocato per la partita di San Siro, si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni.

Per lui anche l’avvertimento di mister Michniewicz, che in conferenza stampa ha detto: “La partita contro il Cile è importante, soprattutto perché giochiamo in casa e prima della Coppa del Mondo. Abbiamo un gruppo di giocatori di cui siamo convinti. Ma ci sono anche quelli che hanno avuto problemi, che hanno giocato poco. Questa è un’opportunità per loro”.