40 mila spettatori e quella “storica” rete di Pulgar: Firenze è pronta a tornare al 100%

Finalmente, il nastro si riavvolge. Nessuna capienza ridotta, nessuna “X” sul seggiolino accanto: gli stadi tornano a colorarsi senza più macchie di vuoto, a cominciare dal Franchi. E Firenze, c’è da scommetterci, nel derby toscano contro l’Empoli, domenica, farà sentire la propria voce, decibel d’amore per continuare a rincorrere il sogno europeo.

Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, l’ultima volta era stato 25 mesi fa, il 22 febbraio 2020. In panchina c’era Beppe Iachini, di fronte c’era il Milan e sugli spalti c’erano quasi 40 mila persone (39.769): fu Pulgar, su calcio di rigore conquistato da Cutrone, a mettere il sigillo sul pareggio, annullando il peso del gol dell’altro ex, Rebic. Pochi giorni dopo, anche l’Italia sarebbe rimasta prigioniera del virus invisibile capace di mietere vittime una dietro l’altra.