Oggi no, domani… Forse. La volontà di Sottil però sembra essere già chiara

Una stagione divisa a metà quella di Riccardo Sottil, giocatore della Fiorentina in prestito al Cagliari. Il suo nome non è apparso tra i convocati per la sfida di stasera contro la squadra di Iachini e le sue assenze consecutive salgono a quota 16. Un problema alla coscia che lo sta tenendo lontano dal campo da gioco da inizio febbraio del quale lo stesso giocatore ha parlato qualche settimana fa attraverso i social (LEGGI QUI). Prima dell’infortunio, Sottil si era preso la maglia da titolare nella formazione sarda facendo vedere buone cose e collezionando in 23 presenze complessive, 4 gol e 2 assist.

Al termine della stagione ci sarà da prendere una decisione sul suo futuro: il Cagliari può riscattarlo dalla Fiorentina, ma la stessa società viola ha la possibilità di controriscattarlo per una cifra intorno ai 12,5 milioni. Da parte sua il giocatore vuole avere la certezza di poter trovare spazio e continuità nella squadra dove giocherà il prossimo anno. Il suo futuro in estate, visto anche il lungo infortunio, sarà tutto da decifrare.