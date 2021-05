A Crotone un traguardo importante raggiunto da Franck Ribery con la Fiorentina, e adesso…

Con la partita di ieri a Crotone Franck Ribery ha raggiunto le 50 presenze con la maglia della Fiorentina in Serie A. Un traguardo importante quello del numero 7 viola che in due stagioni ha collezionato nel massimo campionato italiano 5 gol e 10 assist. E adesso? Anche in base all’allenatore che arriverà la società viola deciderà il futuro del francese, il quale contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno.