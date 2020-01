A Firenze arriverà una SPAL in rotta con l’ambiente. I tifosi si fanno sentire: “Fuori i co****ni!”

Se in casa Fiorentina la situazione non è certo idilliaca, ancora peggiore è quella che si respira intorno alla SPAL. La squadra di Ferrara, infatti, arriverà al Franchi da ultima in classifica, con soli 12 punti e con uno dei suoi migliori giocatori, Kurtic, appena ceduto. E di tutto ciò si sono accorti anche i tifosi, che si sono fatti sentire nei confronti dei giocatori con tanto di striscione annesso. Ecco il post pubblicato sulla pagina Facebook degli ultras spallini: “Noi ci saremo sempre, il nostro sostegno non mancherà mai, su ogni campo e su ogni categoria. Ma prestazioni come quelle contro il Verona, prive di grinta e di voglia, non vogliamo vederne mai più. Onorate la maglia sempre, e conquistare ancora una volta la salvezza insieme sarà un traguardo meraviglioso da consegnare alla Storia. CREDERCI E LOTTARE! FUORI I CO****NI!”.