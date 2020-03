A Liverpool se ne fregano del virus: Stadio pieno e supplementari. PSG avanti a porte chiuse ma con assembramenti fuori

La Champions League, nonostante tutto, non si ferma, ma va avanti tra molte contraddizioni.

A Liverpool tutti allo stadio per vedere il match contro l’Atletico Madrid, alla faccia del coronavirus. Incontro che si protrae ai supplementari visto il gol di Wijnaldum al 43′ che fa il pari con quello di Saul all’andata. In campo per gli spagnoli l’ex Fiorentina Savic e per gli inglesi l’ex viola Salah.

A Parigi invece si gioca a porte chiuse ma i tifosi del PSG hanno deciso di trovarsi lo stesso, irresponsabilmente, fuori dallo stadio. In campo I transalpini battono il Borussia Dortmund per 2-0 con reti di Neymar e Bernat e vanno ai quarti di finale.