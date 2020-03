A sinistra si resetta? Un ballottaggio paradossale tra Igor… e Biraghi

Sembrava quasi scontato a metà stagione: l’Inter avrebbe riscattato Cristiano Biraghi mentre la Fiorentina avrebbe valutato il da farsi su Dalbert, ad ora in prestito secco a Firenze. Ora invece la prospettiva sembra frantumarsi: il prezzo stabilito la scorsa estate per l’esterno viola si aggira sui 12 milioni di euro, che per la Fiorentina rappresenterebbero una bella plusvalenza. Di mezzo poi c’è anche Igor, arrivato nel frattempo e destinato a rappresentare un’alternativa sia per i centrali che per la fascia mancina. Se i due esterni dovessero però tornare al mittente, la Fiorentina su quella fascia mancina dovrebbe in pratica resettare e ripartire da capo, valutando se puntare ancora su un calciatore che comunque aveva mentalmente deciso di chiudere la sua avventura in viola. Ad oggi la suggestione direbbe: ballottaggio tra Igor e Biraghi, inimmaginabile fino a qualche mese fa, sempre più concreta ora.