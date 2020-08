A.Sottil: “Non è un addio: Riccardo ha bisogno di giocare. Cagliari è perfetta per lui”

Pochi minuti fa Andrea Sottil, padre dell’attaccante della Fiorentina Riccardo, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del passaggio del figlio al Cagliari di Eusebio DI Francesco. Queste le sue parole: “Oggi la Fiorentina compie gli anni, sono molto legato a questa squadra nonostante abbia passato qui solo due stagioni. Ricordo sempre con orgoglio il successo in Coppa Italia ed il ritorno da Bergamo con lo stadio pieno: li terrò sempre dentro di me. Ritengo il percorso intrapreso da Commisso molto importante, purtroppo dovrà avere a che fare con la lentezza della burocrazia italiana. Il futuro di Riccardo? Come è normale che sia, piu sei giovane e più hai bisogno di giocare: anche Riccardo cerca continuità. Io personalmente non metto in discussione le scelte di mister Iachini, che è un ottimo allenatore e giustamente ha puntato in un momento particolare della stagione su un modulo preciso e su quei giocatori più esperti. La stima e la fiducia della Fiorentina le sentiamo tutti i giorni, Riccardo non vuole scappare da Firenze, ma ha bisogno di spazio, e certamente va bene anche al club viola che vada a giocare, in modo da poterlo valutare. Ha scelto Cagliari perche è una società molto ambiziosa dove, visto come fa giocare le sue squadre DI Francesco, avrà la possibilità di mettersi in mostra. Per quanto riguarda tutti i discorsi relativi a diritti di riscatto o cose simili io non ci voglio entrare: io sono il padre, queste sono cose che competono solo alla Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating