Arrivano aggiornamenti sugli infortunati della Fiorentina, che tra due giorni tornerà in campo al Franchi per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Franck Ribery avrebbe svolto anche nella giornata di oggi lavoro individuale senza mai unirsi ai compagni. Domani sarà rivalutato, ma è molto difficile che possa recuperare in tempo per i nerazzurri.

Per quanto riguarda German Pezzella, uscito nel primo tempo contro il Cagliari a causa di un problema al flessore della coscia sinistra, ci vorranno gli accertamenti medici di rito per capirne qualcosa in più.