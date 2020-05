L’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha speso parole di elogio per Gaetano Castrovilli, centrocampista gigliato e vera rivelazione del campionato: “Castrovilli può fare un altro step. Ha una caratteristica che in pochi in Italia hanno tra quelli tecnici, dopo neanche un anno di Serie A: quando parte, arriva, con la gamba che ha, la corsa. Io sinceramente stravedo per Locatelli, ma come si è imposto in Serie A Castrovilli?”