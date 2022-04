Adani: “Igor è andato anche oltre le aspettative, ma le cadute ci stanno: Quarta è tecnicamente superiore. Italiano? Ha migliorato la squadra più di tutti”

Daniele ‘Lele’ Adani, ex difensore viola e noto opinionista, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto sulla situazione in casa Fiorentina, alla luce del pasticcio di Igor contro la Salernitana e anche sul lavoro di Italiano a Firenze. Sentite cosa ha detto:

“Per Igor si tratta di una questione di attenzione, che è il problema dei giovani. Credo che sia andato anche oltre le aspettative di tanti. Ha qualità, è veloce, fisico e pure tecnico. Nei percorsi di crescita ogni tanto ci stanno delle cadute: l’importante è ripartire. Quarta a livello di tecnica e di letture credo sia migliore di Igor, ma non dal punto di vista fisico”.

Sul lavoro di Italiano alla Fiorentina ha aggiunto: “E’ la squadra che si è migliorata di più sotto ogni punto di vista. Ha perso l’attaccante più forte della Serie A e Piatek e Cabral non sono Vlahovic, ma continua a fare quello che deve. I risultati e le prestazioni sono sempre interessanti, se non avesse perso a Salerno avrebbe potuto sognare anche la Champions League”.