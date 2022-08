Adattamento e impegno: così Kouame ha convinto Italiano

Mancano tre giorni alla fine del calciomercato estivo e la Fiorentina non ha ancora terminato le operazioni, sia in entrata che in uscita. Rispetto a quanto emerso negli ultimi giorni, alla fine Christian Kouame è destinato a restare in riva all’Arno. La società, come detto domenica da Pradè (LEGGI QUI), spingeva per la sua riconferma e alla fine anche il giocatore si è convinto di rimanere a Firenze e di rifiutare tutte le proposte arrivate.

L’ivoriano ha convinto Italiano grazie all’adattamento in una posizione non sua, lui che nasce seconda punta, e con l’impegno messo in allenamento che ha convinto il tecnico viola ha schierarlo dal 1′ a sorpresa contro la Cremonese. Kouame andrà così a completare il reparto degli esterni offensivi assieme a Gonzalez, Sottil, Ikoné e Saponara.