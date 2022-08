Pradè: “Spero che Kouame capisca quanto noi vorremmo tenerlo. Se non va via la nostra squadra è completa”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, al termine del match contro il Napoli ha detto: “Complimenti a tutti, al mister ai ragazzi. Abbiamo fatto una partita tosta, seria, da squadra. Contro una formazione fortissima e dopo aver speso tantissimo in Olanda giovedì. Grandissima prestazione di livello e se c’era una compagine che si meritava qualcosa di più, era la nostra”.

E ancora: “Il Napoli in questo momento, probabilmente, gioca il miglior calcio in Italia. Hanno grandi campioni che hanno assimilato quello che chiede loro l’allenatore. Ci ha fatto piacere l’apprezzamento del pubblico che ha salutato la squadra come se avesse vinto”.

Note di mercato: “Kouame è entrato in una maniera incredibile. Spero che capisca quanto lo vorremmo tenere. Capisco anche lui che voglia giocare il maggior numero di partite possibili. Ma il mister gli ha dimostrato che qui c’è spazio per tutti. Noi stiamo bene così, se non va via Kouame siamo completi, abbiamo sette giocatori per reparto. Ad Udine altra partita tostissima”.