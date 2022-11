Adesso Fiorentina puoi goderti le vacanze: appuntamenti rimandati a fine mese

Quella contro il Milan è stata l’ultima partita in gare ufficiali della Fiorentina di Italiano in questo 2022. Vista la sosta per i Mondiali in Qatar, il tecnico siciliano, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, ha concesso ben 15 giorni di riposo alla squadra, dopo le 23 partite giocate a partire dallo scorso 14 agosto. Eccezion fatta – naturalmente – per i cinque viola impegnati alla Coppa del Mondo.

Sempre Italiano ha fatto sapere che la squadra disputerà diverse amichevoli “a difficoltà crescente“, in modo da non forzare troppo la ripresa. La prima gara dopo la sosta di più di 50 giorni sarà quella del ‘Franchi’ contro il Monza, valida per la sedicesima giornata di Serie A.