Affare bloccato in casa Empoli: per (ri)avere Caputo, deve tornare anche Zurkowski. Lo scenario

Intreccio di calciomercato in casa Empoli, dove c’entra qualcosa anche la Fiorentina. La società azzurra segue da tempo Francesco Caputo, pregiato ex attualmente in forza alla Sampdoria. Ebbene, il suo ritorno dalle parti di Monteboro è piuttosto improbabile senza… Szymon Zurkowski.

Come riporta il portale de La Nazione (Empoli), tra Empoli e Sampdoria sarebbe previsto uno scambio tra Caputo e Razvan Marin, centrocampista rumeno. Prima di concretizzare l’affare, il club di Corsi deve trovare un nuovo elemento a centrocampo e, al momento, l’unico indiziato è proprio Zurkowski. Dal polacco, in questi giorni prima dell’inizio della finestra invernale, dipende gran parte del mercato empolese.