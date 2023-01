Agnelli saluta definitivamente la Juventus: “Faccio un passo indietro di mia volontà, lascio tutte le società quotate”

L’ormai ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha salutato oggi il club che ha diretto negli ultimi tredici anni. Questo il suo saluto dall’assemblea dei soci dell’Allianz Stadium:

“Oggi si chiude un capitolo della Juventus durato quasi 13 anni, che oggi facciamo fatica a comprendere. Non posso nascondere l’emozione. Il mio lavoro è stato quello di cercare di comprendere il contesto, indicare la direzione strategica della società Quando parliamo di calcio, di cosa parliamo in realtà? Il calcio fa parte dell’industria dell’intrattenimento, un’industria di 750 miliardi. Faccio un passo indietro, lascerò il consiglio di tutte le società quotate. E’ una mia decisione personale, che ho preso in accordo con John (Elkann ndr), con cui il rapporto rimane strettissimo”.