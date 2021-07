Agostinelli: “Curioso di vedere Italiano a Firenze, ma vorrei capire l’obiettivo della società. Maleh? Può fare come Castrovilli”

Il tecnico e commentatore Andrea Agostinelli ha parlato così a Radio Bruno: “Sono molto curioso di capire come si proporrà Italiano a Firenze: non è facile ma per diventare di grande livello c’è bisogno di cimentarsi in piazze così. Per me darà un buon gioco, ma io vorrei capire quale sia l’obiettivo della società perché entrare tra le sette sorelle di una volta diventa dura”.

Su Maleh ha aggiunto: “L’ho visto diverse volte, da mezzala ha quantità e qualità. Perché non dovrebbe fare il salto in Serie A? A Firenze avete pure l’esempio di Castrovilli“.