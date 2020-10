Agresti a FN: “La Fiorentina farà l’Amrabat bis a gennaio. La società è convinta di poter far firmare Milenkovic. Mercato ampiamente sufficiente”

MILANO – Chiusi i battenti del mercato, resta da fare un bilancio di quello che abbiamo visto. Fiorentinanews.com ha parlato con il direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti: “Chiesa è un’operazione che fa molto discutere. Un giocatore importante che lascia la Fiorentina che però la lascia per tanti soldi, vista la scadenza ravvicinata del contratto e visto il mercato così povero. Dal punto di vista economico è un’ottima operazione, chiaro che dal punto di vista tecnico i gigliati perdano qualcosa. Milik era un’operazione molto complicata fin dall’inizio. Callejon è un ottimo giocatore e per quel ruolo è praticamente perfetto, anche se non ha l’esuberanza atletica di Chiesa. Credo che sia una buona soluzione per la Fiorentina in questo momento. Credo però che la società viola a gennaio potrà fare qualche colpo. Ora avrebbe preso qualcuno in corsa, mentre in inverno potrà fare buone operazioni così come fatto con Amrabat ad inizio 2020. La Fiorentina è convinta di poter far firmare Milenkovic. Un voto al mercato viola? So che a Firenze è molto criticato, ma per me è ampiamente sufficiente: da 6,5″.

0 0 vote Article Rating