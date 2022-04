Agroppi: “Come un babbo, devo tirare le orecchie a Italiano sulla scelta del portiere. A Dragowski avrei fatto giocare…”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi, per parlare della partita in Coppa Italia giocata contro la Juventus e non solo. Queste le sue parole: “Devo tirare le orecchie a Italiano per il match contro i bianconeri, come fa un babbo. Il traguardo in Coppa era troppo importante e non avrei messo Dragowski. Il polacco è demoralizzato, entrare dopo tanto tempo con una tensione del genere non è facile”

E ancora: “Magari gli avrei fatto giocare le prossime partite in campionato, si è sempre comportato bene, se lo merita. Ma non quella. Era una finale sotto l’aspetto psicologico”.