Agudelo: “Venire alla Fiorentina è stata una decisione facilissima da prendere. Ho sempre avuto l’appoggio di mia madre e mia moglie”

Il centrocampista della Fiorentina, Kevin Agudelo, nel giorno della sua presentazione ha dichiarato: “Posso giocare e dare un contributo in diversi ruoli. Farò quello che mi verrà chiesto e mi impegnerò al massimo. Spero solo di poter fare il meglio possibile quando avrò l’occasione. Non giocare non mi preoccupa molto. La decisione di venire alla Fiorentina non è stata molto difficile da prendere. Sono in un grande club che vuole crescere ed ottenere risultati molto importanti. Ho sempre avuto l’appoggio di mia madre e di mia moglie e tutti hanno accettato la mia decisione. Una volta arrivato qui, Firenze mi è piaciuta fin dal primo momento. Sabato giocherò contro due miei connazionali importanti (Muriel e Zapata ndr), cercherò di strappargli la palla in ogni momento se ne avrò la possibilità, perché va bene essere amici, ma in campo siamo avversari”.