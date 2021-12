Ai dettagli l’operazione Ikoné: Le cifre dell’affare tra Fiorentina e Lille

Non solo calciomercato in uscita (LEGGI QUI), il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma anche sulle mosse in entrata della Fiorentina. L’arrivo di Jonathan Ikoné dal Lille sarebbe davvero ai dettagli: il giocatore è sempre più vicino all’arrivo in riva all’Arno.

L’operazione dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro, nonostante il pressing asfissiante di Atalanta e alcuni club francesi. Un acquisto importante per la Fiorentina, che regalerebbe a mister Italiano un esterno di assoluto livello per il 4-3-3.