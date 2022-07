Al via la fase 2 del calciomercato della Fiorentina. Obiettivi? La ciliegina sulla torta, ma non solo

A meno di un mese dall’inizio del campionato, la Fiorentina si è già mossa sul calciomercato per regalare a Vincenzo Italiano tre innesti. Destinati tutti ad essere titolari: Gollini tra i pali, Mandragora a centrocampo e Jovic in attacco. Presto diventeranno quattro, non appena verrà completato l’acquisto di Dodô che nel frattempo è ‘parcheggiato’ a Milano in attesa del via libera per recarsi a Firenze per sostenere le visite mediche.

Dopodiché, inizierà la fase 2 del mercato viola. La dirigenza dovrà liberarsi degli esuberi presenti in rosa: sono diversi, infatti, i giocatori presenti nel ritiro di Moena che però non sembrano destinati a far parte del progetto di Italiano. A cominciare da Kouame, passando per Rasmussen, Benassi e Gori fino a Dragowski e Pulgar.

Nel frattempo, la priorità per il mercato in entrata è una mezzala di qualità. Un giocatore in grado di far compiere al reparto e a tutta la Fiorentina il salto di qualità. Uno alla Luis Alberto, per intendersi. Una ciliegina sulla torta che modificherebbe ulteriormente le prospettive della Viola, pronta ad una stagione da protagonista sia in Italia che in Europa.