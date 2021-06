Alla fine il desiderio di Paulo Fonseca di allenare in Premier League verrà soddisfatto: sarà il nuovo allenatore del Tottenham. Per lui pronto un contratto triennale con gli Spurs, che il prossimo anno giocheranno la Conference League. Prima dell’ufficialità di Gattuso, anche la Fiorentina aveva contattato l’ex allenatore della Roma che sembrava propenso a una nuova avventura in viola. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.