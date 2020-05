All’alba del mercato, guarda…a NORD: Tutte le strade portano al settentrione

“Se ho fortuna, la mia ricerca non sarà vana. Attendi il mio arrivo, alla prima luce del quinto giorno, all’alba guarda ad est”. Quella riportato soprastante è una famosa frase tratta dal ‘Signore degli Anelli’ che potremmo “traslare” anche per la prossima sessione di calciomercato della Fiorentina. Il Direttore Generale viola Joe Barone attraverso un’intervista a La Gazzetta dello Sport si è lasciato sfuggire che c’è un calciatore che piace talmente tanto alla dirigenza gigliata che gli uomini mercato stanno veramente facendo di tutto per portarlo sulle rive dell’Arno. Un calciatore di qualità, di quelli con i piedi buoni come piacciono al DG. Il toto-mister X è un gioco che non passa mai di moda ma mai come in questo caso probabilmente, la Fiorentina all’alba del proprio mercato tornerà a guardare…a Nord.

Giovani con voglia di emergere e tanta qualità nella testa e nei piedi. Sandro Tonali e Rodrigo De Paul fanno gola a tante compagini ma non è certo un mistero che l’italiano e l’argentino siano da tempo nel mirino della dirigenza gigliata. Leggendo fra le righe le parole di Barone, si denota anche che l’obiettivo viola di cui parla, non è certo di semplice raggiungimento; tutt’altro. Perchè le sirene del settentrione riecheggiano alle orecchie di Brescia, Udinese e dei due ragazzi stessi. Servirà pazienza ma anche scaltrezza e qualità nel provare a sferrare il colpo decisivo al momento giusto. Ma del resto Daniele Pradè ha spesso dimostrato le sue doti di “incantatore di serpenti”, Franck Ribery docet. E chissà se la ricerca non sarà vana neanche stavolta