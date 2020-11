Alle origini del “male”: Questa squadra cammina! E sabato sera a tal proposito…

Per vincere bisogna spendere ma anche…correre. I dati che sovvengono dalla pagina ufficiale della Lega Calcio a tal proposito sono disastrosi per la Fiorentina di Beppe Iachini. Dopo l’ultima giornata per quanto riguarda la media dei km corsi per ogni squadra a partita, i viola scivolano dal penultimo all’ultimo posto della “speciale” classifica, addirittura sotto al Crotone! I viola in media percorrono 104 km per ogni match, i calabresi (diciannovesimi appunto) uno in più. E in vista di sabato sera pare che la condizione atletica tra la Fiorentina e il Parma sia decisamente netta visto che i ducali hanno percorso in media in queste prime giornate 110 km e quindi addiriuttura 6 in più della Fiorentina…

0 0 vote Article Rating