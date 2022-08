Allegri è già partito con la pretattica: “La Juventus non è la favorita alla vittoria: ci sono otto squadre in corsa e una resterà esclusa. La Fiorentina…”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Tra i temi toccati c’è lo scudetto, alla cui corsa, secondo il tecnico toscano, potrebbe partecipare anche la Fiorentina. Sentite cosa ne pensa:

“Noi non siamo i favoriti per lo scudetto, lo dicono i risultati che abbiamo fatto. Il Milan è favorito perché è campione in carica, l’Inter si è rinforzata molto e noi dobbiamo solo pensare a migliorare i punti fatti lo scorso anno e a lavorare stando zitti. In tutto ci saranno otto squadre che si contenderanno: Scudetto, Champions, Europa League e Conference. Una di loro resterà fuori. Tra queste metto le otto dello scorso campionato: Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli, Lazio, Atalanta e Fiorentina“