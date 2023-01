Allegri e la corsa anche contro la Fiorentina: “Dobbiamo vincere per girare a 25… e agganciare il settimo posto”

E’ la prima conferenza stampa alle spalle della Fiorentina per Max Allegri, dopo la sentenza che ieri sera ha penalizzato la Juventus di 15 punti in classifica e il tecnico labronico ha parlato di fatto di corsa all’Europa, la stessa che riguarda la squadra viola: “Abbiamo se non sbaglio 22 punti ora, non bisogna ripartire, queste vicende giudiziarie riguardano la società, ci sarà un ricorso. Vista la classifica dobbiamo cercare di vincere domani per girare a 25. Cosa cambia? Niente, dobbiamo fare comunque dei punti. Dobbiamo cercare di vincere domani perché ci consentirebbe di agganciare il settimo posto. Poi abbiamo Europa League, Coppa Italia… Dobbiamo fare il meglio possibile”.