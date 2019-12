Allenatore della Fiorentina: La pista internazionale e di prestigio…per la prossima stagione

Un anno e mezzo di contratto. Questo è il tipo di accordo che verrà proposto al nuovo allenatore della Fiorentina che, salvo sorprese, sarà Giuseppe Iachini. Ciò non vuol dire assolutamente che lo stesso Iachini sarà anche il tecnico viola per la prossima stagione.

La pista internazionale e di prestigio resta valida per il prossimo campionato. Commisso ha intenzione di puntare su tecnico di prestigio mondiale per far salire di livello la propria squadra e anche per avere maggiore forza attrattiva nel prossimo mercato estivo, quando la Fiorentina andrà a contattare giocatori di fascia alta.

In particolare continua ad essere molto apprezzato dalla dirigenza gigliata il nome di Emery, anche se non è di certo il solo a poter dare una svolta a questo nuovo progetto.