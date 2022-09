Allenatori più pagati in Serie A: dopo il rinnovo, Italiano naviga a metà classifica. Sottil padre scommessa anche economica

Qual è la classifica degli allenatori più pagati in Serie A? Lo rivela il Corriere della Sera, che stila la speciale graduatoria. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è decimo, esattamente a metà, con uno stipendio che si avvicina a quello di Ivan Juric. O meglio, potrebbe raggiungere il serbo: il contratto di Italiano prevede 1,7 milioni di € a stagione, che potrebbero diventare 2 milioni in caso del raggiungimento di bonus. Juric, a prescindere, guadagna 2 milioni di € annui.

A sorprendere è la cifra che l’Udinese paga per Andrea Sottil, padre dell’attaccante della Fiorentina Riccardo: i friulani sborsano appena 300mila € a stagione per una scommessa, almeno ad oggi, stravinta. Per ora, è il terzo allenatore con lo stipendio più basso di tutto il campionato.