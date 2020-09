Alonso fa infuriare Lampard: ai titoli di coda la sua avventura al Chelsea. In vista un ritorno in Italia?

Il futuro di Marcos Alonso sarà, con tutta probabilità, lontano dal Chelsea. Decisivo potrebbe essere stato l’episodio accaduto sabato pomeriggio: sotto di tre gol alla fine del primo tempo contro il West Bromich Albion, Frank Lampard ha sostituto l’ex Fiorentina e Kovacic con Azpilicueta e Hudson-Odoi. Una scelta che pagato i dividendi sperati, visto che alla fine i Blues hanno pareggiato per 3-3.

Per Alonso, però, il sabato nero non è finito con l’uscita dal campo. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, l’allenatore del Chelsea non avrebbe gradito – per usare un eufemismo – la decisione dello spagnolo di seguire la ripresa dal pullman invece che dalla panchina assieme ai compagni di squadra.

Alla fine della partita, Lampard ha affrontato Alonso dando vita ad un vero e proprio alterco fra i due. Una situazione, questa, che mette ancor più in dubbio la posizione del giocatore nell’ultima settimana di mercato. Il Chelsea con l’arrivo di Chilwell ha infatti tre terzini sinistri (l’ex Leicester, Emerson Palmieri e, appunto, Alonso) e uno dovrà lasciare Stamford Bridge. Possibile per l’ex Fiorentina un ritorno in Italia: piace molto all’Inter di Conte, che lo ritiene un profilo ideale per il suo 3-5-2.