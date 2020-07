Altre conferme: Commisso pensa a Spalletti per la prossima stagione

Il destino di Giuseppe Iachini sembra segnato. La posizione del tecnico della Fiorentina era già traballante prima della batosta interna subita contro il Sassuolo e ora si è ulteriormente complicata. Il divorzio coi viola a fine stagione sembra inevitabile. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato come il club di Commisso abbia allacciato rapporti con Luciano Spalletti. Lo stesso nome è quello che rilancia stamani SportMediaset: per la prossima stagione Commisso sta pensando in prima battuta proprio all’allenatore di Certaldo.

