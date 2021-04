Altri elogi di Ballardini per la Fiorentina: “I viola hanno giocatori di grande personalità e difendono benissimo, c’è stato equilibrio”

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha commentato a GenoaChannel il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina mettendo in risalto i meriti dei viola: “Quella contro la Fiorentina è stata una partita equilibrata contro una squadra forte con giocatori di grande personalità. C’è stato grande equilibrio, magari ci voleva un po’ di lucidità, un po’ più di pulizia nel gioco, un po’ più di intensità; è mancata la lucidità e l’intensità e l’attacco senza la palla. Questo è mancato, però contro una squadra che si difendeva benissimo e non ti concedeva tanto spazio. Uscirne con un pareggio comunque non è male”.