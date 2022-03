Amadeus: “La Fiorentina è una signora squadra e dire che le è stato anche tolto Vlahovic. Ha meritato per lunghi tratti…”

Uomo di spettacolo e tifoso interista, Amadeus è intervenuto ieri sera a Rtv38 per parlare del risultato strappato dalla Fiorentina a San Siro:

“L’Inter è in piena crisi, si deve essere rotto qualcosa dopo la sconfitta patita nel derby contro il Milan, mentre la Fiorentina è una signora squadra. Al Meazza ieri non ha rubato nulla, anzi, meritando per lunghi tratti. Si vede che c’è un’idea dietro di un allenatore, è un gruppo vero, dove tutti i giocatori si aiutano. E dire che ai viola era stato tolto un signor giocatore come Vlahovic. E invece lo spirito della squadra si può dire che è uscito ancor di più dopo la partenza del serbo”.