Ambiente rovente nei dintorni di Marassi. La Sampdoria prepara un’iniziativa speciale per la gara contro la Fiorentina

Sampdoria–Fiorentina, in programma lunedì alle ore 18:30, non sarà una partita tranquilla. In quel di Genova, sponda blucerchiata, l’atmosfera è caldissima, data la corsa salvezza ancora da certificare. E allora, oltre alla già annunciata accoglienza dei tifosi blucerchiati a Bogliasco il giorno prima del match, ci pensa anche la società e il presidente Marco Lanna a rincarare la dose.

Tramite una nota ufficiale, l’U.C. Sampdoria ha fatto sapere della creazione di un esclusivo club chiamato Legends, riservato a chi ha fatto la storia blucerchiata. Un assaggio di tutto questo avverrà proprio lunedì prima di scendere in campo contro la Fiorentina: sono stati invitati più protagonisti delle stagioni 1990/91 e 1991/92, tra le migliori della storia del club genovese. Un’occasione per ricordare anni magici e per motivare ulteriormente i giocatori attuali.