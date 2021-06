Ambizione e rilancio: la riscossa della Firenze del pallone passa dal connubio tra Commisso, Gattuso e Mendes

La Nazione di oggi fa il quadro intorno a tre figure importanti per la Fiorentina, ovvero il presidente Rocco Commisso, l’allenatore Rino Gattuso e il suo potente procuratore Jorge Mendes, specificando che loro tre possono essere gli uomini giusti per la riscossa della Firenze del pallone. Tecnico e manager sono persone che si sono ’fatte da sole e si piacciono, e questo connubio non può che generare basi importanti su cui costruire una realtà che ha solo bisogno di essere rivitalizzata e sviluppata con idee in linea con le ambizioni di un presidente che, guarda caso si è fatto da solo anche lui. Tutta Firenze ha capito che Gattuso e Mendes possono essere gli uomini della rinascita della Fiorentina e della riscossa della Firenze del pallone. Ringhio, tecnico all’inglese, schietto e intransigente con chi non è sul pezzo, coinvolto a tutto tondo su quanto accade attorno alla squadra, di stampo latino. Percorso diverso per Paulo Jorge Mendes, dalle pubbliche relazioni per una discoteca alla Gestifute, agenzia top a livello mondiale. E Commisso, che ha realizzato un impero partendo da un piccolo paese della Calabria.

Insomma, si assomigliano Firenze e Rocco perché sono competitivi e ambiziosi in tutto e per tutto. E dopo tanta possono rilanciarsi con la coppia della rinascita formata Gattuso e Mendes.