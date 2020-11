Ambrosini: “Fossi nell’Udinese non sarei felice di affrontare una Fiorentina ferita. De Paul…”

Udinese-Fiorentina: domani va in scena il match di Coppa Italia che si giocherà in Friuli alle 17.30. In vista di questo incontro, l’ex centrocampista viola, ora commentatore per Sky, Massimo Ambrosini, ha dichiarato al Messaggero Veneto: “Quella viola è un’altra squadra che è stata costruita per giocare un calcio propositivo e se fossi nell’Udinese non sarei felice di affrontare una Fiorentina ferita”.

Su Rodrigo De Paul, giocatore a lungo inseguito dai gigliati, Ambrosini dichiara: “Deve interpretare un ruolo che nel calcio moderno richiede sacrificio e applicazione, oltre alla tecnica. Ci sono giocatori che fanno la differenza con il fisico, e lui ce l’ha, con la tecnica, e lui salta l’uomo con facilità, e in più ha quegli strappi tipici che servono alla squadra, quindi a mio avviso lui ha fatto quel passo in avanti che gli mancava”.