Ambrosini: “Vlahovic, resta ancora alla Fiorentina. Sei forte, ma fossi in te aspetterei prima di fare il grande salto”

Domenica prossima a Firenze ci sarà la sfida tra Fiorentina e Milan. Uno dei doppi ex di questo incontro è Massimo Ambrosini, ex centrocampista di queste due squadre e ora commentatore televisivo per Sky. “A Vlahovic consiglio di rimanere a Firenze – ha detto Ambrosini su colui il quale è l’uomo della settimana in casa viola, in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino – Dusan è forte ma aspetterei prima di fare il grande salto“. La situazione di Vlahovic con il club viola è di attesa; attesa di una proposta di nuovo contratto. Ma nel frattempo è anche vero che diverse squadre, com’è normale che sia, si sono interessate a lui.

Ambrosini affronta poi altri aspetti, a cominciare dal centrocampo della Fiorentina: “La mia idea è che non sia ben chiaro chi può giocare davanti alla difesa e dei vari interpreti nessuno è riuscito a esprimersi al meglio. Pulgar ha caratteristiche precise, Castrovilli e Bonaventura sono due mezzali mentre Amrabat ha provato ad adattarsi, non si è trovata la quadratura. Commiso? Vedo un entusiasmo genuino, spero che la burocrazia italiana non lo smorzi. Chi ha voglia di migliorare le strutture va assecondato nel rispetto delle regole, non ostacolato, perché a livello europeo abbiamo bisogno di modificare il nostro status altrimenti rimarremo sempre indietro”.