Amerini: “Amrabat non è l’ideale per giocare in quel ruolo lì. Vi svelo il difetto di Martinez Quarta”

L’ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini, intervenuto sulle frequenze di Radio Toscana, si è soffermato su diversi temi.

Di seguito le sue parole: “Martinez Quarta? Ha delle qualità importanti: è veloce, bravo nell’anticipo e sa giocare. Però è ancora indisciplinato, gioca un po’ da solo e non di reparto: è questo il suo limite, che ha portato Italiano ad escluderlo più volte”.

Continua così Amerini su Castrovilli: “Durante la sua prima annata alla Fiorentina faceva paura, poi è un po’ calato: le sue qualità, però, non sono da mettere in dubbio. Amrabat? E’ cresciuto, ma non è il giocatore ideale per giocare in quel ruolo lì. Rispetto a Torreira, è un giocatore dal pensiero più lento, ma gli piace di più il duello con l’avversario. Contro la Juventus vedo un 50% di possibilità a testa, sono ottimista”.