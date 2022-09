Amerini: “Jovic è arrivato in sovrappeso, sembra quasi disinteressato. Stanno mancando i gol che faceva Vlahovic”

Di Jovic e del momento viola ha parlato a Rtv38 l’ex centrocampista Daniele Amerini: “Jovic è arrivato in sovrappeso dal Real Madrid. Dovremmo capire quale è la voglia del giocatore di ritornare ad essere ai suoi livelli. Sembra che non gli interessi dalle espressioni che fa. Spero che sia un ragazzo intelligente e che capisca la grande occasione che gli sta offrendo la Fiorentina. Stanno mancando i gol dell’anno scorso di Vlahovic e, come nella passata stagione, le reti degli esterni. Non vedo una squadra cattiva come l’anno scorso, gli sta mancando qualcosa a livello di gioco”.