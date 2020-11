Amerini: “Vent’anni fa Prandelli era un innovatore, ora bisogna vedere se si è aggiornato. Ma l’allenatore non si discute”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a Lady Radio: “La squadra è ancora in corsa per tutto. La classifica è corta, se riprenderanno fiducia io credo che gli obiettivi siano raggiungibili. La Fiorentina può arrivare a ridosso delle prime perché ha una buona rosa. Prandelli porterà entusiasmo, come del resto aveva fatto anche Iachini lo scorso anno. Iachini si era intestardito sul modulo e avrebbe fatto bene a cambiare. Prandelli l’ho avuto allenatore a Verona: per quei tempi era un innovatore, ma ora il calcio è cambiato. Faceva giocare le squadre benissimo, soprattutto grazie al lavoro dei due esterni e con due mediani abbastanza bloccati. A distanza di vent’anni bisogna capire se si è aggiornato, ma credo che una persona intelligente come lui lo abbia fatto. A livello di titolari non mi aspetto grandi rivoluzioni. Cambieranno le posizioni ma non molti interpreti”.

0 0 vote Article Rating