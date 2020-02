Amoruso: “Azzarderei un 4-3-3 per battere l’Udinese. Proprietà? La Fiorentina ha un piano ben prestabilito…”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha toccato varie tematiche a Radio Bruno Toscana: “Dalbert ad Udine non ci sarà e Iachini potrebbe fare anche il 4-3-3, anche se non so se il tecnico viola ci stia pensando. Con questo modulo si potrebbe sfruttare ancora di più il potenziale di tanti calciatori. Duncan è un calciatore che quando sta bene può diventare una chiave importante, sia dal punto realizzativo che per quanto riguarda i rifo. La Fiorentina ha un piano ben prestabilito, che prevede inizialmente lo studio delle varie situazioni come la possibilità di investire sulle infrastrutture o di capire quali calciatori possano far parte del progetto viola”.