Amoruso ci va giù pesante: “Penso che in questa Fiorentina ci siano calciatori che non si allenano al massimo. Se commetti gli stessi errori…”

Arrivano critiche abbastanza pesanti da parte dell’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso a Rtv38: “Non faccio fatica a pensare che in questa Fiorentina ci siano calciatori che non si allenano al massimo. Perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se commetti gli stessi errori venti volte in questa stagione, probabilmente ti alleni senza mettere la testa sul campo. Non posso pensare che tutti gli allenatori che sono passati da Firenze siano scarsi”.