Amoruso: “Fiorentina? Per rialzarsi serve fare gruppo. La difesa è un problema grosso, ma non è possibile che siano diventati brocchi dall’oggi al domani”

L’ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha detto a Lady Radio: “Se ne esce facendo gruppo; l’unico giocatore che sta facendo questo è Martinez Quarta che ancora non ha subito quell’accondiscendere negativo che c’è nella Fiorentina. Vive l’arrivo in Italia come una cosa positiva. C’è bisogno di lavorare, stare lì e cercare di andare avanti. Non mi sembra una squadra con caratteri combattivi, ma quelli come Pezzella, Ribery devono riportare coraggio a chi ne ha meno. A livello tecnico come singoli sono superiori ad altre squadre”.

E sui difensori : “Il problema grosso è la fase difensiva, fino a due anni fa era una delle migliori d’Italia. Non è possibile che siano diventati brocchi dall’oggi al domani, c’è un fattore che agisce in maniera negativa. I goal sono stati subiti negli ultimi momenti sono sintomo di disattenzione. Sull’autogol del Parma quanti attaccanti c’erano davanti? Forse uno. I quinti che devono fare le diagonali nel gol con l’Udinese dove sono?”