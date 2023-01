Amoruso: “Italiano deve capire che a volte se il gioco non c’è, si può fare diversamente. La differenza tra Jovic e Cabral…”

L’ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola. Queste le sue parole: “L’acquisto di Jovic è stato appoggiato anche da Italiano, ma con lui la squadra fa zero pressing. Già con Cabral qualcosa in più si vede. A volta il tecnico della Fiorentina deve imparare a gestire diversamente le partite. C’è chi ha vinto scudetti senza entusiasmare”

“Nella scorsa stagione c’erano alcuni giocatori che acceleravano la manovra. Adesso gli avversari hanno capito come si muove la formazione gigliata. Se la Fiorentina avesse venduto Amrabat, non sarei impazzito. Il marocchino ha fatto bene con giocatori geometrici accanto. Lo mettono a fare il regista, lui si sente autorevole a farlo, ma non lo è”