Amoruso: “Italiano ha grandi idee, ma ricordiamoci che con lo Spezia ha avuto tanto tempo e poche aspettative. Se vendono Vlahovic come Chiesa mi inc***o””

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana di Vincenzo Italiano: “E’ stato preso un allenatore completo, con le idee chiare sull’atteggiamento che la squadra deve avere e che sarà molto diverso da quello degli ultimi anni. C’è da fare però una premessa: Italiano ha fatto bene allo Spezia nel tempo, lavorando con lo stesso gruppo per tre anni e senza grandi aspettative. A Firenze invece trova una piazza con aspettative altissime, ma ritengo che i tifosi debbano essere contenti”.

E poi sul mercato ha aggiunto: “E’ arrivato Nico Gonzalez, e chi lo conosce sa che è davvero un gioiellino. Penso che la Fiorentina abbia una rosa discreta ma incompleta, e non c’è molto tempo per metterla a posto. Abbiamo sempre detto che un allenatore deve avere i giocatori titolari già durante la preparazione, per cui sarebbe bene che entro Moena arrivino degli innesti importanti. Vlahovic? Ad oggi non vedo molte squadre che possono permettersi il suo cartellino, almeno in Italia. Da tifoso, se lo vendessero spalmando il pagamento come hanno fatto con Chiesa, mi inc***erei di brutto”.