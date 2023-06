Amrabat-Atletico Madrid, un affare che stenta a decollare. Intanto gli spagnoli preparano le alternative al centrocampista viola

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, la cui cessione è una formalità (che però rischia di protrarsi), vuole la Spagna e la Liga come campionato per affermare le sue qualità. Il desiderio del marocchino, tuttavia, sembra complicato da accontentare: le migliori offerenti arrivano dalla Premier League e Barcellona e Atletico Madrid sono sì interessate al giocatore, ma non hanno la volontà di spendere 30 milioni di € (cifra richiesta dalla Viola).

Come riporta Mundodeportivo.com, l’Atletico Madrid prepara anche alcune alternative ad Amrabat. Un nome caldo delle ultime ore è Pierre-Emil Hojbjerg del Tottenham, ma c’è anche Sergi Darder in lista. Insomma, anche in casa Colchoneros, il marocchino non è tra le prime scelte.