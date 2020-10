Amrabat è già un ricordo per il Verona: “Al suo posto è arrivato un giocatore che non lo farà rimpiangere”

L’operatore di mercato Cheikh Fall ha parlato a tuttomercatoweb del nuovo acquisto della Fiorentina Amrabat e di come il Verona lo ha sostituito: “Gli scaligeri hanno preso Tameze, un giocatore secondo me molto interessante. Una intuizione di Tony D’Amico, che questa estate s’è mosso molto bene. Per lui non sono mancate le offerte anche dopo l’avventura in chiaroscuro all’Atalanta, ma l’Hellas ha messo sul piatto argomenti convincenti: uno su tutti, raccogliere l’eredità di Amrabat. E sono convinto che non lo farà rimpiangere”.

