Amrabat e un confronto al quale guarda con interesse il Torino. Ma ci sono realmente margini per una sua cessione?

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è tornato ieri al lavoro per la prima volta dopo l’intervento chirurgico subito qualche settimana fa per risolvere in maniera definitiva il problema della pubalgia.

Su di lui però ci sono alcune indiscrezioni di mercato. Su Tuttosport si legge che il suo nome è tra quelli in evidenza sul taccuino del diesse del Torino, Vagnati. L’attuale allenatore granata, Juric, è anche colui che lo ha lanciato nel nostro campionato ai tempi del Verona.

Nei prossimi giorni è atteso un confronto tra Amrabat e Italiano: da quell’incontro a quattr’occhi, il Torino capirà se ci sono margini di manovra per averlo in prestito.

Difficile però che la Fiorentina non provi a rilanciare questo giocatore dopo averci investito quasi 22 milioni di euro per portarlo a Firenze.